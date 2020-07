Koningin Máxima brengt bezoek aan uitvaartonderneming

Goed nieuws! Zieke baby Jayme (1) kan worden behandeld in Hongarije

16:43 Na zenuwslopende weken waarin er veel onduidelijkheid was over Jayme van Pelt (1), die lijdt aan de dodelijke spierziekte SMA type 1, is er eindelijk uitsluitsel: hij kan worden behandeld in Hongarije. Het jochie uit Rijswijk wordt– als alles meezit – in augustus met het medicijn Zolgensma behandeld. Dit om te voorkomen dat hij overlijdt. ,,We zijn zo dankbaar.‘’