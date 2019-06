Koningin Maxima en Ivanka Trump maken opwachting: top voor ondernemers in Den Haag wordt geopend

De opening is vandaag op het stadhuis in Den Haag. Premier Mark Rutte, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo en burgemeester Pauline Krikke heten iedereen welkom.

De GES wordt door Nederland en de Verenigde Staten samen georganiseerd. Het belangrijkste doel van de bijeenkomst is ondernemers en investeerders uit de hele wereld met elkaar in contact te brengen. Daarnaast wordt er gezocht naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. De bijeenkomsten gaan onder meer over voedsel, water, energie, gezondheid, connectiviteit, de toekomst van werk en de toegang tot kapitaal. Het congres kost 15 miljoen euro en dat wordt door Nederland betaald.