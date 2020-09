Koningin Máxima opent jaarlijkse borstkankermaand in World Forum

Video Konings­paar komt op Prinsjes­dag met de auto, Haagse leerlingen lekker vrij

3 september Prinsjesdag ziet er dit jaar, zoals zoveel dingen, anders uit dan anders door de coronacrisis. Zo is er geen balkonscène en geen rijtoer. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima komen op Prinsjesdag bij de Grote Kerk in Den Haag aan met een auto. Wat wel hetzelfde is, is de vrije dag voor leerlingen van de Haagse basisscholen.