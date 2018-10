Koningin opent congres One Young World in Den Haag

Tijdens One Young World bespreken ze enkele dagen lang wat ze kunnen doen in de strijd tegen bijvoorbeeld armoede, klimaatverandering en honger. Directe afspraken komen er niet, het gaat er vooral om jongeren met elkaar in contact te brengen.



De openingsceremonie is in het Vredespaleis, het congres zelf is in het World Forum. De afsluiting is in het Circustheater in Scheveningen.

Máxima zal ook een toespraak houden. De koningin zet zich namens de Verenigde Naties in voor een betere toegang van arme mensen tot geld, de zogeheten 'inclusieve financiering'.