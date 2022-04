Koningsdag in Den Haag: wat is er allemaal te doen?

Vrijmarkten

En op Koningsdag zelf zijn er uiteraard ook weer genoeg dingen te doen om er een traditioneel feestje van de maken. Zo duiken overal vrijmarkten op. Wil je je zolder leegmaken en spullen verkopen of ben je juist op zoek naar een bijzonder item?



Op deze plekken kun je terecht: Belgisch Plein en Stevinstraat in het Belgisch Park, Boekhorststraat Centrum, Bosjes van Pex (parkeerplaats op de Evert Wijtemaweg bij de speeltuin), Frederik Hendriklaan in het Statenkwartier, Lange Beestenmarkt en Hamerstraat in het Centrum, Keizerstraat in Scheveningen, Koningsplein in het Regentessekwartier, Koningstraat en Lange Beestenmarkt in de Schilderswijk, Leyweg Winkelcentrum in Morgenstond, Loosduinse Hoofdplein in Loosduinen, Newtonplein in Segbroek, Noordeinde ter hoogte van het paleis, Piet Heinstraat, Plein Centrum, Schipperskwartier (Rijswijkseweg 252, achterzijde buurtcentrum Vliethage), Vlietpark in Wateringse Veld, Willem Royaardsplein in Benoordenhout en Wijkpark de Horst achter winkelcentrum Mariahoeve.