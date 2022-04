Koningsnacht weer vieren in Den Haag? Lees hier hoe je dat het beste kunt doen

Wie Koningsnacht als vanouds in Den Haag wil gaan vieren en het festival The Life I Live wil bezoeken op verschillende locaties in het centrum, moet rekening houden met afsluitingen en omleidingen.

De organisatie gaat al op vrijdag 22 april van start met de opbouw van het festival. De afbouw volgt in de nacht van 26 op 27 april. Op een aantal locaties zal die afbouw tot en met 28 april duren. In verband met de veiligheid van bezoekers is vanaf 26 april 17.00 uur tot 27 april 05.00 uur de binnenstad niet meer toegankelijk voor autoverkeer. Het Lange Voorhout is vanaf 26 april 08.00 uur tot en met 27 april 00.00 uur afgesloten voor autoverkeer.

Bewoners die bezoek krijgen van buiten de stad, wordt geadviseerd te reizen met het openbaar vervoer. Tram 2, 3, 4 en 6 stoppen zelfs in het hart van de binnenstad bij de halte Spui in de tramtunnel. Bovendien zet de HTM extra bussen in om alle reizigers naar het centrum te brengen. Taxi’s worden tijdens Koningsnacht niet toegelaten op het festivalterrein. De opstapplaatsen bevinden zich op de Hoge Wal, Rijnstraat, hoek Mauritskade/Denneweg.

Parkeergarages

Verder is een aantal parkeergarages tijdens Koningsnacht gezien hun locatie in de nabijheid van het festivalterrein niet tot moeilijk bereikbaar. Het gaat om de parking aan de Heulstraat, de Pleingarage met de ingang op het Plein en die van het Museumkwartier aan de Korte Voorhout. Voor alle parkeergarages geldt dat op 26 april vanaf 17.00 uur hier niemand meer kan in- en uitrijden.

Daarnaast is het op een aantal locaties in stad tijdens de viering van Koningsnacht en -dag niet toegestaan auto’s te parkeren. Mensen die hun voertuigen wel op deze plekken stallen, moeten er rekening mee houden dat hun wagen wordt weggesleept. Tot slot, de gemeente plaatst op strategische plekken toiletvoorzieningen en communiceert via tekstkarren en doeken over actuele zaken zoals (te) grote drukte.

