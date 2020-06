Koningspaar gaat een avondje uit in eigen stad, ‘nu het weer kan’

Koortsachtig

De afgelopen weken is koortsachtig een vervangend programma in elkaar gezet, waarbij vaste acteurs van het gezelschap in wisselende samenstelling beroemde, bewerkte en nieuwe theaterteksten op het podium brengen. Woensdagavond was het de beurt aan actrice Romana Vrede die in een tegengesteld gemaakte bewerking van een tekst van de Oostenrijkse acteur Peter Handke een liefdesverklaring uitsprak aan het publiek. Aansluitend speelde Rick Paul van Mulligen U bent mijn moeder, een tekst van Joop Admiraal uit 1981 op basis van gesprekken die hij met zijn dementerende moeder in het verzorgingshuis voerde.