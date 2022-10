Koningspython krioelt door badkamer, oude bewoners laten slang achter in huis

Me­ga-onderzoek naar drugs en witwassen: zeven arresta­ties en 22 invallen

Twee jaar onderzoek naar drugshandel en witwassen leidde vanmorgen in alle vroegte tot de arrestatie van zeven verdachten in de Rotterdamse regio en Amsterdam. Op 22 plekken deed de politie invallen, van een bedrijfspand in Nieuwerkerk aan den IJssel tot een woning in Bergschenhoek. Bij die laatste inval werden dure auto’s in beslag genomen.

11:02