Koningstunnel dicht nadat auto tegen muur crasht

Spoeddebat over dreigende sluiting Bronovo: ‘We maken ons grote zorgen’

17 januari Bewoners van Benoordenhout hebben vanavond in de gemeenteraad hun grote zorgen geuit over de sluiting van HMC Bronovo. ,,Benoordenhout voelt zich in de steek gelaten,’' zei voorzitter Chance Pennington de Jongh in het spoeddebat dat aangevraagd werd door Groep De Mos.