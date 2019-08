Koningstunnel in Den Haag is nu al weer open: ‘Niet langer gewacht’

De renovatie van de tunnel begon dit jaar op 1 maart, waarbij beide richtingen werden afgesloten. In juli maakte de gemeente bekend dat de tunnel vijf weken eerder dan aanvankelijk gepland zou openen, doordat veel installaties en systemen eerder bij een simulatie in Zoetermeer werden getest. Daardoor hoefde dat niet meer in de tunnel zelf te gebeuren, waardoor de werkzaamheden sneller dan gepland verliepen.



De vervroegde opening stond gepland voor komende maandag, maar vanochtend was de tunnel opeens alweer begaanbaar voor verkeer. ‘Na de opening gisteren is er voor het laatst getest en de tunnel is klaar! Daarom niet langer gewacht. Alle medewerkers bedankt!', schrijft de gemeente op Twitter.