Koninklijk boekenmagazijn na eeuwen weg uit Den Haag, verhuist naar magazijn in Midden-Delfland

Met video Drukte in en rondom Schevenin­gen, gemeente waarschuwt: kom niet meer met de auto!

De zon schijnt, het is 23 graden en er is weinig wind. Voor veel mensen reden om een dagje naar de kust te gaan, met alle gevolgen van dien. Rondom het strand van Scheveningen is het namelijk erg druk. De gemeente waarschuwt: kom niet meer met de auto!

15 mei