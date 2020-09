Koninklijk Conservatorium maakt plaats voor hoofdkantoor ANWB

De ANWB was al langere tijd aan het kijken naar alternatieve plekken in Den Haag voor de huidige locatie Benoordenhout. De toeristenbond is al zestig jaar gevestigd in een imposant rijksmonument aan de Wassenaarseweg. ,,Grootschalige renovatie bleek geen optie. Daarom kozen we voor een nieuw gebouw waar we de nadruk kunnen leggen op duurzaamheid”, zegt CEO Frits van Bruggen.