Koninklijk Conservatorium zal altijd internationale studenten blijven trekken: ‘Wij werven niet actief’

Lijdt verdachte horecaman in Haagse corruptie­af­fai­re aan pseudologi­ca fantastica?

Ernst Akyol voelt zich schuldig. Dat mag ook wel. Mede door hem zitten Richard de Mos en co in een nogal lastig parket. ,,Dat is mijn vriend, weer”, verzucht De Mos als in de rechtszaal een belastend gesprek van de man van Zalencentrum De Opera wordt aangehaald. Ook diens partner en medeverdachte Nino Davituliani kan haar ergernis over boude uitspraken van Akyol soms niet onderdrukken.

