Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten schorst twee leraren en doet onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag

De docenten werden genoemd in het artikel. Het besluit de docenten te schorsen is volgens de school genomen vanuit het uitgangspunt dat de academie een plaats moet zijn waar studenten zich veilig voelen.

De in opspraak geraakte kunstenaar studeerde van 2008 tot 2012 aan de KABK. NRC sprak met tachtig betrokkenen die te maken hebben gehad met een grensovergrijdende A. Niet allemaal seksueel, sommigen zijn bestolen door hem of mishandeling of intimidatie.

De Academie laat weten enorm geschrokken te zijn en dat er direct na de publiciteit is onderzocht of er in de tijd dat A. aan de KAB studeerde aanwijzingen zijn geweest van grensoverschrijdend seksueel gedrag binnen de school. ‘’Er waren geen meldingen of formele klachten op dat gebied. De signalen die uit het NRC-artikel naar voren komen zijn echter meer dan voldoende reden om direct actie te ondernemen. Er wordt door een onafhankelijk extern bureau individueel contact opgenomen met de voormalige klasgenoten van Andeweg om te onderzoeken of er destijds signalen zijn gemist en of er nu hulp nodig is.‘’