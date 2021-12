Koninklijke Bibliotheek en 1200 woningen op de tocht? ‘Dit is gewoon een onderhandelingsspel’

Sneller boosteren dankzij nieuwe XL-locatie World Forum, een van eerste ‘klanten’ is burgemees­ter

Mede dankzij de vanochtend nieuw geopende XL-priklocatie in het World Forum in Den Haag kunnen nu per dag 15.000 boosterprikken worden gezet in de zeven vaccinatielocaties in onze regio. Op die manier wordt het boosteren versneld. Burgemeester Jan van Zanen kwam als er als een van de eersten zijn oppepprik halen.

