Koninklijke Bibliotheek koopt beloningsbrief Balthasar Gerards voor moord op Willem van Oranje

Hoeveel de brief heeft gekost wil de Koninklijke Bibliotheek niet zeggen. De bibliotheek doet nooit uitspraken over de prijs van een aankoop. Wel kunnen ze erover zeggen dat het een ‘spectaculaire vondst is voor de Nederlandse geschiedenis’. De veiling in Frankrijk verliep volgens de Koninklijke Bibliotheek redelijk soepel. ,,We kregen een tip van een andere erfgoedinstelling die niet van plan was de brief aan te kopen”, zegt conservator moderne handschriften Jeroen Vandommele. ,,In Frankrijk is deze geschiedenis minder bekend. Daarom was het niet bekend dat de brief geveild zou worden.”



De brief wordt over een maand voor het eerst tentoongesteld.



