Koninklijke gasten op Holland Dance Festival in Den Haag

,,Elke editie van dit tweejaarlijkse festival is totaal anders. Het is in 1987 opgezet door Jirí Kylián en Carel Birnie, destijds de mensen achter het NDT die vonden dat Den Haag een groot internationaal festival moest krijgen. Het is mooi om in deze editie Jirí Kylián weer terug te zien met het NDT. Zo maken we met ons programma meer cirkels rond in het symbolische jaar 2020. Over twee jaar staan we in het nieuwe theater Amare, ten minste als we ook in het Nieuwe Kunstenplan subsidie krijgen. Dat wordt een volgende mooie uitdaging.''