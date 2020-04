Zelfs als burgemeester Michel Bezuijen via een videoverbinding met hem een eind op weg is met zijn loftuitingen, denkt Leo van der Velde nóg dat het om iemand anders gaat dan over hemzelf. ,,Ik dacht dat de burgemeester me wilde tippen dat er een bijzonder iemand een lintje zou krijgen en of ik over diegene iets zou willen schrijven in de krant.”