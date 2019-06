Koninklijke lofzang op een doodvonnis: brief uit 1590 over moord Willem van Oranje gevonden

Andere landen snappen er niks van: onze premier doet alles op de fiets

12:12 Trump heeft zijn ‘Beast’, Merkel wordt gereden in een Mercedes en ook andere regeringsleiders arriveren vaak in luxe auto's bij officiële gelegenheden. Het is voor buitenlanders dan ook moeilijk voorstelbaar dat onze minister-president als het even kan de fiets boven zijn dienstwagen verkiest.