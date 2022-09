Koninklijke Schouwburg krijgt een facelift en artiesten wijken voor Prinsjesdag

We gaan steeds verder voor onze huisdieren, ziet dierenarts Erik: ‘Hond of kat is vaak een gezinslid’

Dat een ziekenhuis 24/7 in bedrijf is, weten we allemaal. Maar in het AniCura Specialistisch Verwijscentrum Haaglanden in Rijswijk gaat het precies zo. Dag en nacht worden er honden en katten geopereerd en verder verzorgd op een heuse verpleegafdeling. Dierenarts-specialist Erik Wouters ziet dat de baasjes steeds meer zorg willen voor hun huisdier.

17 september