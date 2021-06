Koninklijke Schouwburg zaterdag weer open: ‘Liever 50 bezoekers dan een verplichte toegangstest’

Het kabinet heeft de openingsdatum vier dagen naar voren gehaald als geste aan de culturele sector. Bent u blij of is het een gebaar van niets?

,,Elke dag dat we eerder open mogen is een geschenk. Als culturele sector hebben we steeds achteraan in de rij gestaan. Onterecht, want juist in theaters en musea kun je bezoekersstromen heel goed reguleren. Bij ons hoeft niemand zich onveilig te voelen.”