‘Koninklijke’ straatnaamborden voortaan van bamboe

Foodhallen straks ook in hofstad

11:55 Lokale horecaondernemers die allemaal samen, onder één dak, hun eigen eetzaakjes hebben. Dat is het concept van de Foodhallen. In Amsterdam is het al vier jaar lang een geheide hit. En nadat onlangs in Rotterdam de tweede locatie werd geopend, is het volgend jaar de beurt aan Den Haag.