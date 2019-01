Koolmees het meest gespot tijdens tuinvogeltelling

In totaal werd er in Den Haag 16.264 vogels geteld tijdens de Nationale Tuinvogeltelling, die afgelopen weekend plaatsvond. Na de koolmees was het de kauw (1487 keer gespot) die het vaakst werd gezien. Op de derde plek staat de houtduif (1405 keer gespot).



Ook opvallend in de Haagse waarnemingen is de halsbandparkiet, die 907 keer werd gezien. De in Nederland in het wild levende parkieten stammen af van ontsnapte of losgelaten exemplaren.



Landelijk gezien was het de huismus die het vaakst werd gespot. Die ontbreekt in de top-tienlijst van Den Haag.