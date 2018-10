Koophuizen raken op dus stijgen de huren in Den Haag

Voor een woning van honderd vierkante meter betaalde je in Den Haag in het afgelopen kwartaal gemiddeld 1592 euro (15,92 euro per vierkante meter) per maand. Dat is 6,8 procent meer dan vorig jaar, toen je als huurder in de vrije sector voor zo’n woning maandelijks nog zo’n honderd euro minder kwijt was. Dit blijkt uit cijfers van Pararius. Het online verhuurplatform zet elk kwartaal de cijfers in de vrije sector (huurwoningen boven de 710,68 euro) op een rij.

Volgens Pararius kan de stijging van de huurprijzen worden verklaard uit het tekort aan middeldure huurwoningen. ‘Op peildatum 1 oktober 2018 was er landelijk 16,4 procent minder huuraanbod ten opzichte van een jaar eerder’, staat in de nieuwe Huurmonitor.

,,Betaalbare koopwoningen worden steeds schaarser”, stelt Jasper de Groot, directeur van Pararius. ,,Het aantal te koop staande woningen is in een jaar tijd met 30,3 procent gedaald. Omdat er minder betaalbare koopwoningen beschikbaar zijn, doen meer mensen een beroep op huurwoningen in de vrije sector, wat een prijsopdrijvend effect veroorzaakt. Daarnaast groeit de Nederlandse bevolking snel en huishoudens worden steeds kleiner.”

Rotterdam

In het derde kwartaal van 2017 waren huurwoningen in Den Haag nog een stuk duurder dan in Rotterdam. Inmiddels zijn nieuwe huurders in de hofstad echter goedkoper uit dan in Rotterdam. In die stad betaal je per vierkante meter nu 16,50 euro. Van de vijf grote steden stegen de huurprijzen in Rotterdam met 14,3 procent het hardst. Op de tweede plek staat Eindhoven (plus 12,1 procent).

Qua hoogte van huurprijzen staat Den Haag op nummer zeven van Nederland. In Amsterdam liggen de huren nog altijd het hoogst met 22,83 euro per vierkante meter. In de hoofdstad, waar eerder een huurplafond in zicht leek, stijgen de prijzen nog steeds, maar wel meer gematigd (plus 3,5 procent). Volgens Pararius zit er met name in steden een gat tussen vraag en aanbod. ‘De vraag neemt er snel toe door een trek naar de stad, maar de omvang van het woningaanbod groeit onvoldoende mee.’