Kooplieden dreigen met rechtszaak: Twee miljoen voor te veel betaald marktgeld

Op deze Haagse stations kun je binnenkort gratis water krijgen

14:42 Iets te eten of drinken scoren is op Haagse stations een dure grap. Vaak betaal je er meer voor dan in de ‘gewone’ supermarkt. Maar daar komt verandering in, schrijft mediapartner Indebuurt Den Haag. Binnenkort kun je gratis water krijgen op de treinstations in onze stad.