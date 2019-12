Koortsachtig in de weer voor rustig oud en nieuw

Extra camera's, meer verlichting en tientallen gebiedsverboden; alles wordt uit de kast getrokken om de jaarwisseling in Den Haag en Scheveningen in goede banen te leiden.

Een veertigtal relschoppers heeft inmiddels een gebiedsverbod aan de broek gekregen. Een aantal van hen heeft zich tijdens de vorige jaarwisseling misdragen, een deel heeft de afgelopen weken via het snelrecht zo'n verbod gekregen. Dit in verband met de onrust die onder meer in Duindorp, Leyenburg en Laak aanhield en waarbij tientallen ondergrondse containers en auto's in brand werden gestoken en waar zwaar vuurwerk naar onder meer de politie werd gegooid.

Een deel van die onruststokers heeft een gebiedsverbod gekregen voor de wijk waar ze zelf in wonen. In dat geval mogen ze alleen op gezette tijden, via vaste routes van en naar huis, bijvoorbeeld om naar hun werk te gaan. Buiten die tijden worden ze geacht niet op straat te zijn. Bovendien is het verbod in een aantal gevallen voor drie maanden geldig, wat betekent dat zij zich hier ook na de jaarwisseling nog een tijdje aan moeten houden.

In Scheveningen worden extra camera's geplaatst om toezicht te houden en ook wordt op donkere plekken extra verlichting opgehangen. Dat blijkt uit een brief die de bewoners van het stadsdeel hebben ontvangen. In de brief schrijft de stadsdeeldirecteur van Scheveningen dat er 'zichtbare en onzichtbare maatregelen' worden genomen.

Parkeergarage

Behalve de camera's en verlichting betekent dat ook dat Hagenaars hun auto tijdens de jaarwisseling veilig in een parkeergarage kunnen stallen. In de stad zijn vier garages beschikbaar waar de voertuigen gratis gestald kunnen worden.

De bouwers van het vreugdevuur in Scheveningen gaan niet meer in bezwaar tegen het besluit van de gemeente om voor dit jaar geen vergunning af te geven. Om toch een 'positieve vlammenzee' mogelijk te maken, organiseren ze een fakkeloptocht. Die begint morgen om 19.00 uur op het Van Sint Aldegondeplein en eindigt op het strand van Scheveningen.