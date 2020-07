Koos was een vader en voetballer van verdienste: ‘Hij vond de reuring stiekem heerlijk’

Koos wilde na een dag werken, als personeelschef bij een groot installatiebedrijf in Den Haag, het liefst in alle rust de krant lezen. Dat lukte zelden. Met zes kinderen, vier dochters, twee zonen en alle aanhang, was het thuis in Monster en later ’s-Gravenzande altijd een drukte van belang. Maar Koos wist waar hij aan was begonnen en vond de reuring stiekem heerlijk.