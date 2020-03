Kopers blijven ondanks crisis fors bieden op woningen: ‘Mensen moeten nog steeds ergens wonen’

Makelaar Lindy Nikken van Lindy Nikken Real Estate uit Den Haag kijkt tevreden. Ze heeft zojuist een stel heel gelukkig gemaakt met de aankoop van hun droomwoning in Wassenaar. Blij poseren ze samen voor het mooie huis aan de Lange Kerkdam. Corona of niet, de aankoop van woningen gaat gewoon door. Alleen al de afgelopen twee weken heeft ze achttien bezichtigingen en elf aankopen gedaan. ,,Wij hebben het deze laatste weken extreem druk. We zien wel minder kijkers, maar het aantal bieders is hetzelfde gebleven. En die bieden nog steeds boven de vraagprijs. Wij doen dat ook, maar dan wel binnen de waarde. We moeten dus nog echt ons best doen om de buit weg te slepen. We hebben ook nog niemand gehad die afzag van koop.’’