‘Koppel Haagse werklozen aan de Rotterdamse haven’

Werkgevers in de grootste haven van Europa zitten al met hun handen in het haar. Op dit moment staan er meer dan 8000 vacatures open. De werkgevers hebben hun hoop gevestigd op het werven van langdurig werklozen. ,,En laten we er daar nou tienduizenden van hebben in Den Haag”, zegt raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag.