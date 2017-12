'Koppel huis versneld af van aardgas'

Veertien Haagse bewonersorganisaties presenteren vanmiddag een Haags 'warmtemanifest'. Hierin staat aangegeven hoe Den Haag de komende jaren van het aardgas af zou moeten om over te stappen op andere energiebronnen, zoals aardwarmte, zonne- en windenergie.

,,Het is inmiddels onvermijdelijk dat de stad binnen een paar decennia van het aardgas af moet'', zegt Noud te Riele, één van de initiatiefnemers. ,,Een gigantische operatie, waarvan nog maar weinig Hagenaars weten wat hen boven het hoofd hangt.''

Maar de gemeente zelf maakt toch al behoorlijk werk van het aardgasloos bouwen? Zo mag in Den Haag geen nieuwbouwwoning meer worden opgeleverd mét een aardgasaansluiting. ,,Zeker het laatste half jaar zijn er grote stappen gemaakt'', erkent Te Riele. ,,Maar het mag allemaal nog wel een tandje sneller. Je ziet dat het in de gemeenteraad nog niet bij iedereen tussen de oren zit en er komen natuurlijk verkiezingen aan. Het is maar afwachten welke partijen dan de grootste worden. Wij willen dat de druk hoog blijft.''

Ingewikkeld

De initiatiefnemers willen dat de gemeente in de toekomst nóg vaker gaat luisteren naar bewoners. ,,Er zit daar al heel veel kennis. In verschillende wijken wordt al druk geëxperimenteerd met gasloze woningen. Maatwerk is ontzettend belangrijk. Voor elke buurt is een andere oplossing nodig. De ene wijk gaat straks over op aardwarmte, de andere stapt over op een collectief zonnedak. Luister goed naar elkaars ideeën, dat signaal willen wij afgeven.''

Verreweg de meeste ondertekenaars van het manifest hebben hun wortels in de betere wijken op het zand. Is een gasloze woning nu niet iets voor de happy few? ,,Het is inderdaad een aandachtspunt'', zegt Te Riele. ,,Veel bewoners hebben wel wat anders aan hun hoofd dan zich druk te maken over aardgas. Ze weten niet eens hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen. Maar het is goed dat al een eerste groep Hagenaars het voortouw neemt. De rest volgt vanzelf.''