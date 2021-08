Koppen met schuimballen: voetbalvereniging Wilhelmus wil hersenschade en dementie voorkomen

Column Dat de politie ongevraagd de identiteit van deze vrouw op internet slingert is van de pot gerukt

25 augustus Dankzij een fout van de Kamer van Koophandel zijn de adresgegevens van 1800 bestuurders van allerlei organisaties gelekt. Nou ja, gelekt, er is voor betaald. De oud-advocaat die de informatie kreeg had toegang tot de gegevens door een fout. De grootste pijn zal zijn dat de Kamer van Sloophandel dat geld moet terugbetalen. Want geld verdienen aan ondernemers, dat doen ze graag. Dat ondernemers vervolgens lastig worden gevallen door opdringerige energieverkopers zal ze een worst zijn.