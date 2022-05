Kopstaart botsing tussen motoren van verkeerspolitie op A13

Uitspraak doet Haagse politici schrikken: ‘Moeten we nu vastgoedin­ves­teer­ders gaan compense­ren?’

De recente uitspraak van de rechter over het verkameringsverbod in Den Haag leidt tot grote zorgen bij Haagse politici. De rechtbank oordeelde dat woningen boven de 310.000 euro gewoon verkamerd mogen worden. De vrees is dat dit de leefbaarheid in de stad verder onder druk zet. Ook is er angst is dat de gemeente vastgoedinvesteerders moet compenseren voor misgelopen huurinkomsten.

5 mei