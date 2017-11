Kopstukken van Haagse afdeling No Surrender blijven in hechtenis

Het gaat om de president en de ‘sergeant of arms’ van de West-Coast-tak in Den Haag van de motorclub, uit Den Haag en Pijnacker. Ook in Breda werd iemand aangehouden op verdenking van betrokkenheid in de zaak.



De steekpartij op 7 november was in een laboratorium in Ridderkerk waar illegale medicijnen en anabole steroïden werden gemaakt. Het onderzoek is nog lang niet afgerond. Zo moeten er nog elf getuigen worden gehoord. Zowel het Openbaar Ministerie (OM) als de rechtbank denken dat er meerdere conflicten speelden en nog steeds spelen, waardoor de kans groot is dat ze opnieuw de fout in gaan als ze nu vrijkomen.