Korfbalster Celeste Split na derde wereldtitel: 'Deze WK-medaille heeft een extra goud randje'

Afgelopen zaterdag werd Nederland in het Zuid-Afrikaanse Durban voor de tiende keer wereldkampioen. In de met 31-18 gewonnen finale tegen België was Split een van de uitblinkers. De Haagse werd met zeven doelpunten topscorer. ,,Ondanks dat we favoriet zijn, is de blijdschap wel groot."

Voor de speelster van TOP uit Sassenheim is het haar derde wereldtitel. ,,En allemaal waren ze anders. De eerste keer zat ik net bij de selectie en had ik geen basisplek. De tweede was het in België een enorm spannende eindstrijd en was de ontlading groot. En deze keer was het speciaal omdat ik een lastige periode heb gekend. Ik heb een sportpsycholoog geraadpleegd om het plezier in korfbal terug te krijgen. Dat is gelukt. In de finale ging het zó goed dat deze medaille een extra goud randje heeft."

Stoppen

Het was zeer waarschijnlijk haar laatste WK. ,,Ik ben nu 29 jaar en het volgende WK is over vier jaar. Ik denk niet dat ik dan nog bij de selectie zit. Of het EK volgend jaar in België mijn afscheid wordt, weet ik niet. Misschien kan ik nog door tot de World Games een jaar later. Ik voel me nog goed en ga gewoon door. Ook bij TOP ben ik nog niet van plan om te stoppen."