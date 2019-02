Kort geding om voorwaarden demonstratie politiebonden van de baan

Het aangekondigde kort geding over de politie-actie maandag is van de baan. Burgemeester Krikke stelt geen voorwaarden meer op de manier waarop de actie moet worden uitgevoerd. De politiebonden zijn evenwel nog steeds boos. ‘Krikke liegt.’

Krikke wilde dat de bonden, voorafgaand aan de geplande demonstratie, afspraken maakten met de instanties waartegen ze demonstreren, maar daar hadden de bonden geen trek in. Om die beperking aan te vechten, stond vandaag een rechtszaak op de rol. Enkele uren voordat die zou dienen, liet de burgemeester die beperking echter vallen. ,,Ik vind de uitkomst niet meer dan logisch. In het verweer kwam naar voren dat de voorwaarden waren laten vallen, dus wij hebben er geen belang meer bij om de rechtszaak door te laten gaan”, reageert ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp namens de actievoerende politiebonden ACP en ANPV, de Nederlandse Politiebond (NPB) en de Vereniging van Middelbare en Hogere Politieambtenaren (VMHP). ,,Het was te gek voor woorden dat Krikke voorwaarden stelde aan onze demonstratie. Het doet er niet toe wat de instanties van onze actie vinden, namelijk. Daarom stapten we naar de rechter.”

‘Condities’

De burgemeester zegt echter dat er niets is veranderd voor haar. Ze zou, in tegenstelling tot wat de politiebonden zeggen, geen voorwaarden hebben opgelegd. ,,Voor de gemeente zou een eventueel kort geding dan ook gaan over een besluit dat nooit genomen is, namelijk het beperken of verbieden van de demonstratie. Sinds het besluit van woensdag is de positie van de gemeente dan ook onveranderd gebleven: de demonstratie kan doorgaan.”

Uit een mailwisseling tussen de bonden en de burgemeester blijkt dat er wel degelijk ‘condities’ werden gesteld. Dat zijn er vijf, namelijk dat het ministerie van Sociale Zaken en VNO-NCW op de hoogte moeten zijn van de actie, dat er afspraken moeten zijn gemaakt met de beveiliging van die instanties. Verder moeten de bonden de veiligheid in het geding houden: er moet in het geval van calamiteiten toegang worden verleend tot de gebouwen en mensen moeten altijd de gebouwen kunnen verlaten. Als laatste zegt de gemeente dat de instanties zelf geen bezwaren hebben tegen de actie. Van de Kamp noemt de wijze van communicatie ‘leugenachtig’.

Quote Krikke probeert via de wetgeving demonstra­ties in te perken Gerrit van de Kamp

Principe

Voor de politiebondvoorzitter werd de rechtszaak daarom een principekwestie. ,,Ik vind dat het hele proces over hoe Den Haag met demonstraties omgaat, onder de loep moet worden genomen. Krikke probeert via de wetgeving demonstraties in te perken. Dat is puur misbruik van de wetgeving. We deden dit niet alleen voor onszelf, maar voor alle partijen die demonstraties willen organiseren in de stad.”

PvdA- fractieleider Martijn Balster vindt het goed nieuws dat de beperkingen zijn opgeheven, maar stelt wel vraagtekens bij de wijze waarop dat is gegaan. Reden genoeg voor hem om uit te zoeken hoe dat bij andere demonstraties verloopt. ,,Natuurlijk wordt achter de schermen gesproken over ordentelijk verloop tussen driehoek en organisatoren, maar dat mag niet leiden tot eisen die verder gaan dan proportioneel voor de openbare orde. Krijg zo toch de indruk dat er toch vaak meer wordt gevraagd van organisatoren dan nodig”, stelt hij. ,,Demonstreren is een groot goed, bij uitstek in de stad Den Haag!”