Korte gijzeling in ziekenhuis Leyenburg

Plaats Delict Spelende kinderen vinden afgehakt hoofd, twee onderbenen en enkele organen in sloot

In een sloot aan de Lozerlaan in Morgenstond vinden kinderen op zondag 4 juni 1978 een hoofd, twee onderbenen en enkele organen in vuilniszakken. In de weken daarna komen er meer zakken met afgehakte lichaamsdelen boven water. Opvallende aanwijzingen die worden aangetroffen zijn een Indiase penning en een kikkertje. Voor de rubriek Plaats Delict beschrijft Hans Hemmes elke week een plek met een ‘bloederig’ verleden.

4 mei