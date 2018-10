Korte metten met lege winkels: creatieve oplossingen voor leegstand

Op dit moment is het aantal lege panden hier op twee handen te tellen, vertelt hij. ,,Een succesvolle oplossing is investeren in vastgoed, gezamenlijk optrekken met de gemeente en vooral creatief zijn. Samen met de gemeente wordt het openbaar gebied aangepakt om dit aantrekkelijker te maken. Denk aan nieuwe bankjes en prullenbakken, meer kleur en meer sfeer. We bekijken ook of de huidige straatstenen nog wel bij de uitstraling van het Stadshart passen. Doel is natuurlijk het gebied zo prettig mogelijk te maken voor bezoekers, zodat ze zo lang mogelijk blijven.''