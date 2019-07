Kortebaandraverij bij Voorschotense Paardendagen ook dit jaar afgelast door hitte

Video Van ruzietjes tot vermissin­gen: Heet weer betekent ook meer werk voor agenten op het strand

13:37 Heet weer betekent ook drukte op het strand. De politie heeft een video op hun facebookpagina gedeeld waarin Algemeen Commandant Toezicht Kust Michiel kijkers meeneemt in zijn werk in Scheveningen. ,,Het meest opvallende dat ik heb meegemaakt in de acht jaar dat ik op het strand werk, is dat als het noodzakelijk is om te reanimeren, mensen soms hun luchtbedje of strandbedje niet willen verplaatsen ten behoeve van de ruimte voor de hulpverlening.”