Korter op de spoedpost

Wij denken dat wij hier lang moeten wachten op de spoedeisende hulp, maar internationaal gezien doen we het eigenlijk heel goed. En dat wordt opgepikt. Het Aga Khan University Hospital uit de grootste Pakistaanse stad Karachi kwam in 2015 op bezoek in het Haagse HMC Westeinde om te zien hoe het hier gaat. En daar bleef het niet bij: een Haags team werd ook nog eens uitgenodigd om de situatie daar onder de loep te nemen.



Het resultaat is dat het universitaire ziekenhuis, geïnspireerd door Den Haag, nu een acute opname-afdeling aan het bouwen is. Daar gaan patiënten heen die niet naar huis kunnen na hun bezoek aan de spoedpost, maar door moeten naar een andere afdeling. Bijvoorbeeld voor een operatie, vertelt Christien van der Linden, verpleegkundige en epidemioloog op de spoedeisende hulp van HMC Westeinde. Als die vervolgafdeling niet meteen plek heeft, houden patiënten een bed bezet op de eerste hulp.



Van der Linden reisde mee naar Karachi en deed, omdat ze er toch was, een vergelijkend onderzoek naar de wachttijden op de spoedposten in Den Haag en Pakistan. Ze schreef hier een artikel over, dat onlangs werd gepubliceerd in vaktijdschrift International Emergency Nursing Journal.



In landen als Amerika en Australië wachten patiënten gemiddeld 5 tot 6 uur, in Nederland 2,5 tot 3 uur, in HMC Westeinde 100 minuten en in Pakistan 279 minuten (ruim 4,5 uur). De nieuwe acute opnameafdeling in Karachi is niet het ei van Columbus, weet Van der Linden, want ‘veel factoren spelen een rol’, zoals de vele verkeersongelukken. Maar het is een stap vooruit.