Kortsluiting op hun printplaat bij de Mall of the Superspreader

Topdrukte in de Mall of the Nether­lands: gemeente neemt extra maatrege­len

2 mei Het is momenteel zó druk in de Mall of the Netherlands dat de gemeente Leidschendam-Voorburg extra maatregelen heeft genomen. Parkeerplaatsen zijn inmiddels afgesloten en mensen mogen er alleen nog uit. De gemeente roept mensen op om niet meer naar het winkelcentrum te komen.