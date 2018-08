Kostbare levensles op open water

In de Scheveningse haven bestudeert Maurits Oosterloo ja-knikkende zeilboten. ,,Kijk, dat lijkt een beetje op mijn zeilbootje, Quo vadis. Was een opknapper, hoor.'' Zoals leeftijdsgenoten sleutelen aan een krakkemikkige Volkswagen of Opel Kadett, zo restaureert Maurits stukje bij beetje zijn scheepje in een droogdok. ,,Mijn droom is dat ik met Quo vadis de wereld rond ga zeilen.''



Dat deze droomwens eerder in vervulling ging, kon Maurits nauwelijks geloven. Toen hij de oproep zag van bark Europa, schreef hij een motivatiebrief. Zijn passie voor zeilen gaf de doorslag.



Meerdere keren per jaar biedt het Nederlandse tallship jonge mensen de kans kosteloos mee te varen. Een initiatief van Kees Gerritse (voormalig directeur van groothandel Gerritse IJzerwaren, red.), die zelf vaker meevoer. De tocht over de oceaan vindt hij 'levensveranderend'. ,,Je leert jezelf kennen, los van internet en mobiele telefonie.'' Ook vond Gerritse dat niet alleen ouderen, maar juist jongeren deze reis moeten maken. Hij gaf een flinke impuls aan het fonds Vrienden voor Europa, waardoor dat mogelijk werd.