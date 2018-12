‘Kosten kapvergunning moeten omhoog’

In beeld: Stralend Delft klaar voor kerstdagen

22:33 Er was muziek van LA The Voices, er was een toespraak van burgemeester Marja van Bijsterveldt en het was genieten geblazen van overheerlijke glühwein. Tienduizenden mensen kwamen vanavond weer af op Lichtjesavond in het centrum van Delft.