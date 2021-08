Kotsgeluiden in het koffiehuis. De oorzaak: het voorstelfimpje van een nieuwe topambtenaar

Zo nieuw is hij echter niet: het is Marcelis Boereboom, een naam die bij de slachtoffers van de kindertoeslagaffaire de rillingen over de rug doet lopen als ware het Frankenstein zelf. Marcelis (62) was als directeur-generaal in zijn vorige baan dé hoofdverantwoordelijke voor het debacle dat groot leed veroorzaakte in duizenden gezinnen. Onder zijn verantwoordelijkheid werd informatie achtergehouden voor toenmalig minister Lodewijk Asscher, die als eerste zijn verantwoordelijkheid nam en opstapte als leider van de PvdA.