Koud? De winter van 1963, die was pas écht koud

Jesse Klaver wil dat Rotterdam The Hague Airport plaats­maakt voor tiendui­zend woningen en een park

16:18 Vliegveld Rotterdam The Hague Airport is de ideale plek om een wijk van tienduizend woningen op te bouwen, in combinatie met de aanleg van een groot park. Met dat plan komt GroenLinks-leider Jesse Klaver vandaag op de proppen. Het opofferen van het vliegveld moet de enorme woningnood in Nederland deels verhelpen.