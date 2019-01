Koude ontvangst in warme Spaanse keuken

We moeten nodig eens langsgaan bij het Spaanse restaurant La Boqueria, tipt lezeres Anne-Sophie Maigret ons. Een Spaans restaurant dat nu een klein jaar open is en al behoorlijk wat fans moet hebben in Den Haag. Nu luisteren we graag naar lezers van de Pollepel en zijn dol op tips, dus op naar Spanje. Catalonië om geografisch-culinair precies te zijn, want daar komt kok Guillermo Aguirre Schicht vandaan. Hij is ook sommelier en zijn liefde voor wijn wordt bij binnenkomst onmiskenbaar duidelijk. Wijnflessen hangen, staan en liggen overal. Houten deksels van wijnkisten doen dienst als muurversiering waarop polaroidfoto's met gasten zijn geplakt inclusief geschreven odes aan de kookkunsten van de kok.



La Boqueria is een mooie eetzaak. Er zijn warme roodbruine muren en masculiene tafels van boomstam maatje XXL. Met aandacht vormgegeven, hoewel het letterlijk wel een tikkie warmer mag. Sterker nog, het is ijskoud als we er zondagavond binnenstappen. Zo erg dat we jassen om de benen slaan en verkassen richting radiator die niet warm is. Dat verklaart. De enige dame in de bediening zet op ons verzoek de cv aan. ,,Het kan wel even duren'', zegt ze. Ondanks deze kille ontvangst - olé, we zijn toch in Spanje? - verstaat ze de rest van de avond haar vak prima.



Ze wijst op een groot bord aan de muur met de gerechten en zet een handgeschreven krijtbordje op tafel met nog eens dertien specialiteiten. Vegetariërs hebben hier weinig te zoeken. Op verzoek kan wel een vegagerecht worden gemaakt, maar het is vis en vooral veel vlees waaruit kan worden gekozen.