KOZP ziet af van demonstratie langs route van intocht Sinterklaas in Den Haag

Kick Out Zwarte Piet Den Haag (KOZP) gaat morgen niet langs de route van de intocht van Sinterklaas demonstreren. Dat laat de organisatie vandaag weten. Reden is de ‘dreiging van geweld van pro-pieten en de overweldigende steun en belangstelling voor de demonstratie’.

Al wekenlang is de sfeer rond de intocht grimmig. Toen vorige week een congres van KOZP werd bestormd door voorstanders van Zwarte Piet, was het dieptepunt bereikt. De organisatie liet later weten hun eigen ordedienst mee te willen nemen naar de intocht om zo garant te staan voor de veiligheid van hun demonstranten. Er zouden zo’n 200 mensen demonstreren, meldde de organisatie nog voor de bestorming, maar na de aanval zagen de gemeente en politie dat niet meer zitten.

KOZP heeft nu zelf ook besloten om niet langs de route van de intocht te gaan staan. Waar ze wel gaan demonstreren is overigens nog niet duidelijk. De organisatie maakt de locatie later vandaag bekend op hun sociale mediakanalen in verband met de veiligheid. Het aantal mensen dat gaat protesteren is volgens KOZP toegenomen sinds de bestorming van hun bijeenkomst. ‘Zo willen zij hun verontwaardiging over het geweld uiten’, aldus de organisatie.

Vreedzaam protest

De manifestatie van KOZP is morgen van 13.00 tot 15.00 uur. De organisatie hoopt op een vreedzaam protest. ‘Als de manifestatie zaterdag succesvol is, zal er na 2019 nooit meer een zwarte piet in een grootstedelijke intocht meelopen’, schrijven ze.