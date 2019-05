Kraanmachinist overleden bij vermoedelijk bedrijfsongeval op bouwterrein in Den Haag

De brandweer was groots uitgerukt en was bezig in een bouwkraan. De politie heeft de omgeving met schermen afgezet. Een politiehelikopter hing enige tijd boven het incident.



Hoe de machinist om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Volgens getuigen is er een lift van de bouwkraan naar beneden gestort. Dit kan de politie (nog) niet bevestigen.



De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de zaak. De straat werd tijdelijk afgesloten.