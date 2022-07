Krakers blijven ook na verstrijken deadline in Wassenaarse miljoenenvilla zitten

Ze hadden van de rechter tot 14 juli de tijd gekregen om Huize Ivicke te verlaten. Maar niets wijst er vrijdagochtend op dat de krakers het landhuis gaan verlaten. Op de oprit staan verschillende auto's, een volle puincontainer staat langs de oprijlaan en her en der verspreid over het landgoed staan borden die waarschuwen voor camerabewaking, voor schrikdaad of die duidelijk maken dat de politie niet welkom is. Een neptijger houdt tussen de struiken langs het hek een oogje in het zeil.