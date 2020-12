Krakers zitten werkzaamheden niet in de weg en blijven voorlopig in Huize Ivicke

Vraag bij het nieuws Wanneer mag de gemeente een verloederd pand opknappen op kosten van de eigenaar?

12 december Het rijksmonument Huize Ivicke is de gemeente Wassenaar al jaren een doorn in het oog. De eigenaar laat het al die tijd verloederen. Nu wil de gemeente het opknappen en de eigenaar de rekening sturen. Wanneer is zo’n ingreep van de gemeente legitiem? We gaan op zoek naar het antwoord in de rubriek Vraag bij het nieuws.