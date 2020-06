Krakersbende slaat in twee dagen drie keer toe in Haags pand, eigenaar en huurders bedreigd

De eigenaar van het pand zou naast de krakers ook meer dan dertig gestolen laptops en een kruisboog in de woning hebben aangetroffen. De officiële huurders van het pand zijn inmiddels uit angst voor de krakersbende vertrokken. Zowel de eigenaar als de huurders zijn door de bende bedreigd met geweld. Volgens de eigenaar, die anoniem wil blijven, heeft het Openbaar Ministerie (OM) de zaken tegen de krakers geseponeerd. Hij gaat daarom een klacht indienen bij het OM, in de hoop dat justitie wel over gaat tot strafrechtelijke vervolging.

De huurders van het anti-kraakpand aan de Weteringkade keken vrijdagochtend vreemd op toen ze een groep van negen krakers in hun woning aantroffen. De eigenaar en de huurders schakelden meteen de politie in. Agenten haalden de negen indringers uit het pand en heeft ze vervolgens aangehouden. De politie heeft de krakers die vrijdagavond zijn aangehouden vermoedelijk alweer vrijgelaten, want een paar van hen waren zaterdag weer aanwezig in het pand. De huurders zijn uit angst voor de krakersbende vertrokken uit het pand.

De politie heeft vanmiddag weer een kraker uit het pand aan de Weteringkade gehaald. De huurders van het pand zijn inmiddels uit angst voor de krakersbende vertrokken.

Hoewel de eigenaar het slot daarna direct verving, kwamen de negen krakers vrijdagavond toch weer terug naar het pand. Het vervangen slot was niet genoeg om de krakers buiten de deur te houden. De negen wisten binnen te komen en hebben vervolgens allerlei spullen meegenomen, volgens calamiteitensite Regio15.

Aanhangwagen

De roof van de spullen ging niet ongemerkt: de groep had namelijk een aanhangwagen voor de deur geparkeerd. Daarin zaten ook spullen die de negen krakers in het pand wilden zien te krijgen. Voorbijgangers moeten hebben gedacht dat de krakers bezig waren met een verhuizing, want ze waren driftig bezig met het verplaatsen van hun spullen.

De politie kon gisteravond vijf van de negen aanwezige krakers aanhouden. Waar ze er die ochtend nog met een waarschuwing vanaf wisten te komen, zijn de vijf gisteravond meegenomen naar het politiebureau. Als klap op de vuurpijl kwamen bekenden van de vijf krakers, onder invloed, verhaal halen bij de politie. Zij zijn gewaarschuwd en door agenten weggestuurd.